В Берлине вспыхнули столкновения из-за протестов против карантина: более 100 человек задержаны, есть раненые
Об этом со ссылкой на полицию Берлина сообщает Цензор.НЕТ .
Акция состоялась на площади Розы Люксембург. По данным полиции, в ней приняли участие около 300 человек, издание Bild сообщает, что протестующих было более 1 тысячи.
Полицейские преградили прилегающие к площади улицы, чтобы остановить поток людей, которые прибывали на акцию протеста. Через некоторое время начались задержания.
Во время столкновений пятеро полицейских получили ранения. Полиция задержала 105 человек и составила на них админпротоколы. Трех участников акции были арестованы.
Следующий такой митинг организаторы протеста обещают провести 1 мая.
- Напомним, 26 апреля в Херсонской области фермеры устроили акцию протеста и перекрыли дорогу с требованием открыть рынки.
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