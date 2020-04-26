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Espreso.tvМирВ Берлине вспыхнули столкновения из-за протестов против карантина: более 100 человек задержаны, есть раненые

В Берлине вспыхнули столкновения из-за протестов против карантина: более 100 человек задержаны, есть раненые


фото: REUTERS
В Берлине состоялась массовая акция протеста против карантина, 105 человек задержаны, ранены 5 полицейских

Об этом со ссылкой на полицию Берлина сообщает Цензор.НЕТ .

Акция состоялась на площади Розы Люксембург. По данным полиции, в ней приняли участие около 300 человек, издание Bild сообщает, что протестующих было более 1 тысячи.

Полицейские преградили прилегающие к площади улицы, чтобы остановить поток людей, которые прибывали на акцию протеста. Через некоторое время начались задержания.

Во время столкновений пятеро полицейских получили ранения. Полиция задержала 105 человек и составила на них админпротоколы. Трех участников акции были арестованы.

Следующий такой митинг организаторы протеста обещают провести 1 мая.

  • Напомним, 26 апреля в Херсонской области фермеры устроили акцию протеста и перекрыли дорогу с требованием открыть рынки.

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