Украинская экономика входит в режим свободного падения, - финансист Вадим Мосийчук

26 апреля, 2020, 20:20

Еще до начала карантина иностранные инвесторы потеряли интерес к капиталовложениям в Украине. Сейчас у нас имеет место начало пагубного сценария свободного падения (free fall)

Такой точки зрения придерживается финансист, бывший глава Госрезерва Украины Вадим Мосийчук, о чем он заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV.

Прежде всего речь идет об отсутствии ключевых управленческих звеньев и, как следствие, прекращении эффективной деятельности целых отраслей, отметил он.

"Падение началось в третьем квартале (2019 года, - ред.) Безусловно, он начался на уровне решений государственных служащих, политиков. Это понятно, потому что пришла новая команда, но надо не только быстро менять людей, надо и развивать. А скоро уже будет 9 месяцев, как полноценно новая команда работает - с сентября месяца - и мы видим вакантные должности не только на уровне отдельных топ-чиновников, руководителей отдельных органов или администраций на местах, но и на уровне министерств. Вы посмотрите - до сих пор министра энергетики не назначено. А что мы видим в энергетике? ... Мы видим не только остановку отдельных теплоэлектростанций, угольных шахт и атомных блоков, но и очень большие проблемы на рыке возобновляемой энергетики, куда фактически денежные потоки уже не поступают. И с этим столкнулись не только крупные солнечные или ветряные станции. Это коснулось непосредственно людей, которые устанавливали за свои кровные средства - поверили государству и устанавливали - солнечные станции. И сейчас эти средства уже не поступают по областям", - рассказал эксперт.

"Если идет остановка денежного обращения между субъектами хозяйствования - это фактически паралич экономики, коллапс", - отметил Мосийчук.

Другими имеющимися сейчас в Украине существенными признаками свободного падения экономики он называет сокращение и полное сворачивание банками своих кредитных портфелей и, вместе с тем, бездействие государственных банков, а также несостоятельность предприятий и предпринимателей выжить в условиях общемирового кризиса при отсутствии государственного и зарубежного стимулирования.

Кроме того, отметил Мосийчук, страну уже не сможет "вытянуть" экспортно ориентированная экономика.

"Экспортно ориентированная экономика, которая у нас была еще до этой эпидемии и финансово-экономического кризиса, она уже так работать не будет. Она нас вытянула в 2009 году, она нас вытащила в 20014-2015 годах. Но сейчас она не вытянет. Почему? Потому что большие страны дали установку бизнесу - пересмотреть логистические цепочки. Меркель уже сказала, что нужно пересмотреть вопросы производства некоторых товаре в Китае. При нормальной ситуации такого даже нельзя было представить. Но это сигнал лидера Германии своему бизнесу", - отметил гость программы.

Однако, добавил финансист, в Украине подобных сигналов по наращиванию собственного производства нет.

"Мы видим этот free fall, который потенциально может произойти уже в конце второго квартала", - подытожил Мосийчук.

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