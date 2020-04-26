Синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках

26 апреля, 2020, 17:50

В Украине в ночь на понедельник, 27 апреля, местами ожидаются заморозки

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Циклон Walli сегодня еще - над нами, а завтра уже окажется за пределами Украины. Свои вещи он заберет с собой, дожди и сильный ветер, а на смену ему придет антициклон Odilo. Он приведет преимущественно сухую погоду в большинство областей Украины. И только влияние стареющего циклона завтра еще побудет причиной дождей в восточной части Украины и на Сумщине. Пару капель может упасть на Киевщине, Одесской области и в районе Карпат", - написала Наталья Диденко.

По ее словам этой ночью возможны заморозки. Кроме Юга и Востока. Днем в понедельник предполагается +11...+16 градусов, на Закарпатье +14...+19 градусов.

"В Киеве завтра - красивые облака, однако что-то серьезное, вряд ли. Без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления. Ночью холодно, +2...+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки, днем +12...+14 градусов", - отметила Наталья Диденко.

Она добавила, что со вторника 28 апреля температура воздуха вновь начнет повышаться и к среде-четвергу достигнет 20 градусов.

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