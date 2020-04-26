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Espreso.tvМир"В Сибири зажгутся гигантские костры". Российские компании вынуждены будут сжигать нефть, - СМИ

"В Сибири зажгутся гигантские костры". Российские компании вынуждены будут сжигать нефть, - СМИ


фото: rusevik.ru
Добытчики нефти в РФ не смогут полностью продавать ее в условиях нынешнего ценового обвала. Поэтому им придется значительную часть сырья просто сжигать

С таким заявлением выступил российский экономист, директор "Института ЕАЭС" Дмитрий Лепехин, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал SVpressa.ru.

"Минэнерго (России - ред.) дало указание нефтяникам сократить за май добычу нефти на 20%, и крупные компании, конечно же, вынуждены будут консервировать многие месторождения. Что же касается мелких нефтяных компаний, то им проще действительно сжигать нефть, чем тратить деньги сначала на консервацию скважин, а затем на восстановление добычи. И это еще не худший вариант, поскольку худший состоит в том, что в отдельных случаях возможен слив нефти в местные озера и реки. Ситуация в России настолько бесконтрольна, что я допускаю и такие последствия"

"Остановка одной скважины стоит от 400 до 500 тысяч рублей - и этих скважин тысячи и десятки тысяч. И вряд ли компании, которые в ближайшие месяцы будут становиться банкротами, пойдут на такие расходы. Предполагается, что в "черной"» зоне сегодня находится не менее 130 компаний, общий объем добываемой нефти которых составляет 4% всей российской добычи. Именно их, я думаю, обяжут сжигать свою нефть, хотя, еще раз повторю, проконтролировать организованный уход с рынка мелких компаний очень сложно" 

"В Сибири запылают гигантские костры", - подчеркнул Лепехин.

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