От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима

26 апреля, 2020, 22:52

В Бельгии от COVID-19 скончался один из последних узников Освенцима 94-летний Анри Кичка

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кичка умер 25 апреля в брюссельском доме престарелых.

В годы Второй мировой войны он оказался среди тех, кто выжил в нацистском концлагере Освенцим, расположенном на юге оккупированной гитлеровцами Польши.

"Микроскопический коронавирус добился того, чего не добилась целая нацистская армия. Мой отец выжил во время "марша смерти", но сегодня завершился его марш жизни", - написал сын Анри Кички - Майк.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье выходцев из Польши. Его родители бежали от волны антисемитизма чтобы начать новую жизнь на Западе. Оккупация нацистами Бельгии не оставила им места, где они могли бы спрятаться, и очень скоро, в 1942 году они были депортированы.

Отец мальчика должен был принудительно работать, в то время как женщины из его семьи - мать, сестры и тетя - попали в Аушвиц, где очень скоро были отправлены в газовые камеры и сожжены в лагерных печах.

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