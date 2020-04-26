ОПЗЖ устроила в Одессе очереди за пасхами и яйцами. Люди толкались, ругались и не выдерживали дистанцию
26 апреля, 2020, 08:54
Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в субботу, 25 апреля 2020 года, в разных местах Одессы раздавали продукты из грузовиков
Подробности со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинська.net рассказывает Еспресо.TV .
По данным издания, в продуктовый набор входили крупы, консервы, пасхи и яйца.
"В очередях за ними неоднократно вспыхивали скандалы. Например, у машины поссорились женщины, живущие в районе Лузановки", - отмечают одесские журналисты.
В середине апреля пресс служба ОПЗЖ сообщила, что партия собирается раздать на территории Одессы и области 20 тыс. продуктовых наборов.
- По состоянию на 25 апреля в Одессе и области насчитывалось 183 официально подтвержденных случая Covid-19.
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