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Espreso.tvОбществоОПЗЖ устроила в Одессе очереди за пасхами и яйцами. Люди толкались, ругались и не выдерживали дистанцию

ОПЗЖ устроила в Одессе очереди за пасхами и яйцами. Люди толкались, ругались и не выдерживали дистанцию

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в субботу, 25 апреля 2020 года, в разных местах Одессы раздавали продукты из грузовиков

Подробности со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинська.net рассказывает Еспресо.TV .

По данным издания, в продуктовый набор входили крупы, консервы, пасхи и яйца.

"В очередях за ними неоднократно вспыхивали скандалы. Например, у машины поссорились женщины, живущие в районе Лузановки", - отмечают одесские журналисты.

В середине апреля пресс служба ОПЗЖ сообщила, что партия собирается раздать на территории Одессы и области 20 тыс. продуктовых наборов.

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