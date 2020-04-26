Нина Южанина: если не будет кредита МВФ, Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты

26 апреля, 2020, 14:12

Профильный комитет парламента с понедельника рассмотрел 16 тыс. поправок к так называемому "антиколомойському" закону, однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 100 поправок. Это свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства, которые и наплодили этого "поправочного спама"

О деталях заседания комитета рассказала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина на YouTube-канале Без хайп, передает Еспресо.TV .

"Начали подробно рассматривать все поправки, начиная с понедельника. Ежедневно по 7-8 часов продолжалось заседание комитета. Было очевидно с первого же дня, что авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что меняют и для чего", - рассказала Южанина.

"Я знаю, что наше заседание транслировалось в прямом эфире. Очень жаль, что в очередной раз происходило промывание мозгов людям, которые не понимают в тонкостях вопроса. На самом деле выступали одни и те же 5 человек, которые получили подготовленных 6 тыс. поправок, распечатали их на нескольких листах - и получилось таким образом 16 тыс. поправок ", - объясняет Нина Южанина.

Она сообщила, что из 16 тыс. поправок только две сотни действительно касались улучшения законопроекта. Южанина также отметила, что "Европейская солидарность" подала только 5 поправок, которые предварительно были поддержаны комитетом. Парламент имел реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании - для этого надо было рассмотреть меньше ста поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю.

"За четыре дня упорного труда мы прошли и остановились на 16300-й поправке. Сегодня можно было в 9 утра до рассмотреть или вчера работать не до 18, а до 19 часов - и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона", - убеждена Южанина.

По ее словам, депутаты-спамеры не скрывают, что 16 тыс поправок вместо них готовили другие люди.

"Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя то клеймо "спамеров", которое поставил на них народ. Потому что каждый из них за весь период работы парламента подал по 5, по 10, всего - кажется, 24 поправки были представлены - за весь период работы! ", - удивляется Южанина.

Представительница "Европейской солидарности" отметила, что национализация ПриватБанка состоялась в интересах миллионов украинцев.

"Национализация ПриватБанка спасла вкладчиков - а их 20 млн людей, которые не потеряли ни копейки. И не считаться с тем, что страна пошла на такой очень непопулярный, рискованный шаг, зная, кто является владельцами этого банка, - мы должны быть благодарны за такую решительность. За те шаги, которые были предприняты ", - отметила Южанина. Она отметила, что принятие банковского закона позволит усовершенствовать такие специфические, сложные финансовые процедуры.

Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее - убеждена Нина Южанина. Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета. Или будет дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас будем иметь совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии ", - предостерегает Южанина.

"Мы стоим в очереди в 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", - убеждены в "Европейской солидарности".

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