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Espreso.tvОбществоНекуда деть урожай Под Херсоном фермеры перекрыли дорогу с требованием открыть рынки

Некуда деть урожай Под Херсоном фермеры перекрыли дорогу с требованием открыть рынки


фото: facebook.com/olenavanina
В Херсонской области фермеры устроили акцию протеста и перекрыли дорогу с требованием открыть рынки

Об этом сообщила журналистка Елена Ванина в facebook.

"Пока мы покупаем в супермаркетах дорогие импортные овощи на Херсонщине фермеры не могут продать свои. Редис сдают оптом по 2 гривни, огурцы - по 8, капусту - по 5. А покупателей мало, потому что закрыты рынки. Они просят открыть рынки. И спрашивают - откуда у нас импортные овощи, когда границы закрыты На фото - сегодняшняя акция протеста. Перекрытая дорога. И их руки в мозолях", - написала Ванина.

Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь сообщила Укринформу, что на автомобильном мосту через Днепр у Херсона находятся около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории области и страны, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию.

Один из сельхозпроизводителей выбросил на дорогу огурцы, объясняя это тем, что урожай негде реализовать.

Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации. На месте находятся 60-70 сотрудников полиции.

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