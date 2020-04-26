На Киевщине журналиста напугали поджогом дома. Он связывает это со своим расследованием проблемы львовского мусора

26 апреля, 2020, 12:16

Вчера, 25 апреля, неизвестные разбили окна в расположенном в городе Тетиеве (Киевская область) дома, который принадлежит журналисту

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевщины рассказывает Еспресо.TV .

Из людей никто не пострадал - хозяева в то время отсутствовали.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Тетиевского отделения полиции, эксперты. Там полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью с резким запахом бензина.

Как сообщил полицейским потерпевший, это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление", - отмечают в Нацполиции.

Портал Моя Киевщина пишет, что речь идет о представителе пресс-службы Тетиевской районной организации ВО "Свобода" Игоря Савлука.

В заметке на Facebook-странице ВО "Свобода" Киевская область заявляется, что данное событие связано со скандалом вокруг мусор, везут из города Львов то Тетиева.

Как отмечается в материале, депутатами Тетиевской городского совета, по инициативе фракции ВО "Свобода" было направлено обращение с требованием остановить пополнение Тетиевской свалки Львовским мусором в местную и Киевскую областную прокуратуры, управления полиции и управления экологии и природных ресурсов.

"Игорь уже неоднократно слышал в свой адрес угрозы за активную позицию по проблеме львовского мусора. Сегодня ночью эти угрозы воплотились на практике: в окно его дома влетела бутылка с бензином. Никто к счастью не пострадал, хозяева отсутствовали. Была ли это попытка поджога или попытки еще раз запугать активиста - выяснит следствие ", - прокомментировал председатель Тетиевской районной организации ВО" Свобода ", депутат Тетиевской городского совета Игорь Ходань.

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