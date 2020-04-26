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Espreso.tvОбществоНа Киевщине журналиста напугали поджогом дома. Он связывает это со своим расследованием проблемы львовского мусора

На Киевщине журналиста напугали поджогом дома. Он связывает это со своим расследованием проблемы львовского мусора

Вчера, 25 апреля, неизвестные разбили окна в расположенном в городе Тетиеве (Киевская область) дома, который принадлежит журналисту

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевщины рассказывает Еспресо.TV .

Из людей никто не пострадал - хозяева в то время отсутствовали.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Тетиевского отделения полиции, эксперты. Там полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью с резким запахом бензина.

Как сообщил полицейским потерпевший, это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление", - отмечают в Нацполиции.

Портал Моя Киевщина пишет, что речь идет о представителе пресс-службы Тетиевской районной организации ВО "Свобода" Игоря Савлука.

В заметке на Facebook-странице ВО "Свобода" Киевская область заявляется, что данное событие связано со скандалом вокруг мусор, везут из города Львов то Тетиева.

Как отмечается в материале, депутатами Тетиевской городского совета, по инициативе фракции ВО "Свобода" было направлено обращение с требованием остановить пополнение Тетиевской свалки Львовским мусором в местную и Киевскую областную прокуратуры, управления полиции и управления экологии и природных ресурсов.

"Игорь уже неоднократно слышал в свой адрес угрозы за активную позицию по проблеме львовского мусора. Сегодня ночью эти угрозы воплотились на практике: в окно его дома влетела бутылка с бензином. Никто к счастью не пострадал, хозяева отсутствовали. Была ли это попытка поджога или попытки еще раз запугать активиста - выяснит следствие ", - прокомментировал председатель Тетиевской районной организации ВО" Свобода ", депутат Тетиевской городского совета Игорь Ходань.

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