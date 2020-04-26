Как и после Сталина, после Путина власть в РФ окажется в руках "берий", - Пионтковский

26 апреля, 2020, 14:59

Окончание эпохи Владимира Путина будет означать начало правления силового блока в составе Сечина, Патрушева, Иванова и Бортникова

С таким заявлением политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV.

По его мнению, события будут разворачиваться как после смерти Иосифа Сталина и по аналогии с событиями 1953 года на сей раз снова речь пойдет о "коллективном наследнике".

"Фамилия человека не важна. Коллективный наследник определился. Это так называемая мобилизационная группа. Я назову фамилии - это Патрушев, Сечин, Бортников, Ковальчук, Иванов. Все они откровенные негодяи и откровенные воры, но после снятия Путина они же будут проводить такие же изменения, я надеюсь, во внешней политике России, какие проводили Берия, а потом Маленков и Хрущев после устранения Сталина", - объяснил Пионтковский.

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"Никто не мог прийти на смену Гитлера, кроме Гиммлера, в случае государственного переворота. А на смену Сталину - никто, кроме Берии. Та же ситуация совершенно", - обратил внимание политолог.

Как следствие, "для внешнего мира возможны благоприятные перемены в политике".

"Потому что причиной отстранения Путина послужит осознание этими людьми полного провала его внешнеполитического курса", - подытожил Пионтковский.

Как заявил перед этим в эфире Еспресо.TV российский журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, основой режима правления, установленного в Российской Федерации Путина, является консенсус силовых структур относительно него. Поэтому Российская империя как политическое образование, по его мнению, после Путина исчезнет, потому что силовики признают только его власть, подчеркнул он.

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