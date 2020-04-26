Кабмин назначит нового главу налоговой без конкурса

26 апреля, 2020, 18:08

Кабинет министров Украины разрешил назначение нового председателя Государственной налоговой службы без конкурса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжениям № 455 и 458 от 24 апреля, правительство согласилось с предложением министра финансов Сергея Марченко о необходимости назначения на вакантные должности председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Улютин уполномочен на проведение собеседований.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов, а вр. и. о. налоговой - заместитель главы службы Михаил Титарчук.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.

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