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Espreso.tvОбществоЕрмак не стал отвечать на вопрос Атлантического совета США, - Пионтковский

Ермак не стал отвечать на вопрос Атлантического совета США, - Пионтковский


фото: rbc.ua
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отменил проведение онлайновой конференции с экспертами неправительственного американского аналитического центра "Атлантический совет"

Подробности политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV .

Подробности политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV .

"Atlantic Council - пожалуй, самая активная организация по защите Украины. Там работают послы Волкер, Пфайфер, Хербст, Вершбоу.Они начинают задавать вопросы о политике Ермака. На этот понедельник (20 апреля - ред.), на 10:00 утра была назначена онлайн-конференция с Ермаком. И я даже на на нее записался, чтобы задать Ермаку несколько "приятных" вопросов. Все собрались и за 5 минут до начала объявили, что Ермак под каким-то предлогом отказался", - отметил он.

В частности, Пионтковский собирался поинтересоваться у Ермака о следующем:

"Просто спросил бы, почему он последовательно, на протяжении двух лет осуществляет всю программу по присоединению Украины к ОРДЛО и почему он лгал послам Волкеру и Тейлору, показывая им фотографию, что это его брат, "погибший на Донбассе" в "братоубийственной гражданской войне" и что он поэтому "ненавидит Порошенко" и "не сможет никогда ему простить" то, что он "развязал гражданскую войну, в которой погиб его брат".

 
 

 

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