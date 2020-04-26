26 апреля - годовщина Чернобыльской трагедии
26 апреля, 2020, 13:06
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок
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