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Espreso.tvОбщество26 апреля - годовщина Чернобыльской трагедии

26 апреля - годовщина Чернобыльской трагедии

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок

Это событие стало крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

Миллионы людей подверглись радиационному излучению, сотни тысяч навсегда покинули свои дома, тысячи погибли и еще могут погибнуть от последствий "мирного атома".

Помним!

 

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