25 апреля на фронте: в ответ на 16 обстрелов и раненого защитники Украины уничтожили 4 российских оккупантов
Об этом говорится в информационном отчете о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 26 апреля.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные войска. Решительными и отважными действиями наши воины доказали захватчикам необходимость безусловного соблюдения режима "тишины" на украинской земле ", - зазнчають военные.
Российские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районе:
Авдеевки - выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опросного и Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Лебединского - с автоматической станковой гранатомета;
Песков - с станковой противотанкового гранатомета;
Широкино - здесь оккупанты выпустили 24 мины 120 калибра;
Водяного - применено 82 мм минометы, выпущено 46 мин;
Новоалександровки и Попасной - россияне использовали 29 мин;
Орехово - захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - сообщают в штабе ООС.
По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.
С начала текущих суток РОСНО и наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.
"Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились", - отмечает командование ООС.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
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