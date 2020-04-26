25 апреля на фронте: в ответ на 16 обстрелов и раненого защитники Украины уничтожили 4 российских оккупантов

26 апреля, 2020, 07:21

В течение субботы, 25 апреля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 26 апреля.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные войска. Решительными и отважными действиями наши воины доказали захватчикам необходимость безусловного соблюдения режима "тишины" на украинской земле ", - зазнчають военные.

Российские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районе:

Авдеевки - выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опросного и Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Лебединского - с автоматической станковой гранатомета;

Песков - с станковой противотанкового гранатомета;

Широкино - здесь оккупанты выпустили 24 мины 120 калибра;

Водяного - применено 82 мм минометы, выпущено 46 мин;

Новоалександровки и Попасной - россияне использовали 29 мин;

Орехово - захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", - сообщают в штабе ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток РОСНО и наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.

"Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а с зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино. В ответ на нарушение украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились", - отмечает командование ООС.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb