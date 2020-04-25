Ирина Фриз: российский "гумконвой" в Киево-Печерскую Лавру - это спецоперация Кремля "Волк в овечьей шкуре"
Об этом на заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает Еспресо.TV .
"Россия хочет доставить" гумконвой "Киево-Печерской Лавре из-за заболевания попов Московского патриархата на короновирус. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно" натянуть на волка кожу овцы ", - убеждена Фриз.
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"Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмов. Фото с Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинное мероприятия, но и того, что таким способ Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране ", - напоминает Ирина Фриз.
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Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля:
- Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаивський - вспышек заболеваниями COVID-19.
- Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ в Украину - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии.
- Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.
Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.
"Допуск под любым видом этих" гуманитарных "грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальных интересов государства", - отмечает представитель "Европейской Ссолидарности".
Ирина Фриз отмечает, что Россия в первую очередь будет заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет.
"За прошедший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 500. Пусть помогут сначала себе", - отмечает Фриз.
- Напомним, 18 апреля, то есть в канун празднования Пасхи христианами восточного обряда предстоятель УПЦ МП Онуфрий в эфире одного из общенациональных каналов выразил публичное сомнение в реальности коронавируса .
- Также он не распорядился, чтобы храмы возглавляемой им религиозной конфессии были закрыты на следующий день, как это сделали в ПЦУ и УВК, чьи верующие смотрели богослужения в трансляции.
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