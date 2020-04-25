Ирина Фриз: российский "гумконвой" в Киево-Печерскую Лавру - это спецоперация Кремля "Волк в овечьей шкуре"

25 апреля, 2020, 13:58

Предложение России доставить так называемый "гуманитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации. Если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства

Об этом на заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает Еспресо.TV .

"Россия хочет доставить" гумконвой "Киево-Печерской Лавре из-за заболевания попов Московского патриархата на короновирус. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно" натянуть на волка кожу овцы ", - убеждена Фриз.

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"Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмов. Фото с Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинное мероприятия, но и того, что таким способ Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране ", - напоминает Ирина Фриз.

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Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля:

Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаивський - вспышек заболеваниями COVID-19.

Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ в Украину - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии.

Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.

Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.

"Допуск под любым видом этих" гуманитарных "грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальных интересов государства", - отмечает представитель "Европейской Ссолидарности".

Ирина Фриз отмечает, что Россия в первую очередь будет заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет.

"За прошедший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 500. Пусть помогут сначала себе", - отмечает Фриз.

Напомним, 18 апреля, то есть в канун празднования Пасхи христианами восточного обряда предстоятель УПЦ МП Онуфрий в эфире одного из общенациональных каналов выразил публичное сомнение в реальности коронавируса .

Также он не распорядился, чтобы храмы возглавляемой им религиозной конфессии были закрыты на следующий день, как это сделали в ПЦУ и УВК, чьи верующие смотрели богослужения в трансляции.

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