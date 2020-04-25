 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВенедиктова готовит подозрение Порошенко, Турчинову и Воронченко за корабли в Керченском проливе, - Ляшко

Венедиктова готовит подозрение Порошенко, Турчинову и Воронченко за корабли в Керченском проливе, - Ляшко


фото: Укрінформ
Бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова готовит подозрение Петру Порошенко, Александру Турчинову и адмиралу Игорю Воронченко за приказ украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив

Об этом Ляшко сообщил в facebook.

"Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМФ адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в предоставлении команды на проход наших военных через Керченский пролив", - написал Ляшко.

Читайте также: 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива

По его словам, фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, это выполнение нынешней властью задачи Кремля.

"По этому поводу заявляю: никто из тех, кто сегодня руководит Украиной, не сделал миллионной доли для ее спасения, как Воронченко, Турчинов или даже мой политический оппонент Порошенко. Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней властью задачи Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы ", - отметил Ляшко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 апреля, 2020 суббота

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

25 апреля, 2020 суббота

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать