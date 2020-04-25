Венедиктова готовит подозрение Порошенко, Турчинову и Воронченко за корабли в Керченском проливе, - Ляшко

25 апреля, 2020, 15:26

Об этом Ляшко сообщил в facebook.

"Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМФ адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в предоставлении команды на проход наших военных через Керченский пролив", - написал Ляшко.

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По его словам, фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, это выполнение нынешней властью задачи Кремля.

"По этому поводу заявляю: никто из тех, кто сегодня руководит Украиной, не сделал миллионной доли для ее спасения, как Воронченко, Турчинов или даже мой политический оппонент Порошенко. Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней властью задачи Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы ", - отметил Ляшко.

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