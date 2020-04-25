В зоне ООС обнаружили 40 тонн некачественных продуктов для военных

25 апреля, 2020, 08:07

С начала 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил было проведено 27 проверок, в ходе которых около 40 тонн пищевых продуктов были признаны некачественными

Об этом сообщает агентство АрмияInform со ссылкой на информацию Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны, передает Еспресо.TV .

"С началу 2020 года Группой ветеринарной медицины в районе проведения операции Объединенных сил было проведено 27 проверок по организации питания военнослужащих. В частности осуществлено более 600 лабораторных исследований пищевых продуктов. По результатам ветеринарно-санитарных экспертиз около 40 тонн пищевых продуктов признаны, не соответствуют требованиям законодательства Украины в сфере безопасности пищевых продуктов и нормативно-технической документации (ГОСТ, ГОСТ и т.д.) ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, почти все пищевые продукты имели исчерпанные сроки хранения и были испорчены. Кроме того, их маркировка не соответствовало требованиям закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Также Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины после проверки забраковало 1370 комплектов сухпайки.

В Минобороны заверили, что в условиях карантина контроль качества продуктов осуществляется в плановом режиме с соблюдением всех соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.