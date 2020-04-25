В зараженном общежития в Вишневом, что под Киевом, во всех комнатах нет горячей воды, 13 семей без света, - СМИ

25 апреля, 2020, 08:29

Окруженное Нацгвардией общежитие в киевском пригороде Вишневое, жители которого находятся на жестком карантине, требует немедленного вмешательства местных властей по решению насущных коммунальных вопросов

Подробности со ссылкой на Укринформ рассказывает Еспресо.TV .

Как заявила общественная активистка из Вишневого Людмила Мартыненко, которая помогает людям в общежитии, из-за судебной тяжбы с владельцем общежития, пока все комнаты отключены от горячей воды, а 13 семей еще и остаются без света. Город и район так ничего и не смогли решить, поэтому люди просят о вмешательстве области - хотя бы временно включить свет и горячую воду до конца карантина.

Что же касается других потребностей жителей, то им средства городского бюджета уже начали доставлять продовольствие, а один благодетель помог приобрести кварцевую лампу для обеззараживания комнат.

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По последним данным от и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василия Володина, которые он озвучил вчера, 24 апреля, на онлайновой пресс-конференции, в общежитии на изоляции сейчас находятся находятся 239 человек. Всего проведено 241 ПЦР-тест, в частности двум сотрудникам общежитии. Также будут обследованы и 65 сотрудников полиции. С 78 инфицированных 2 умерли, 4 находятся больницы, 72 - на самоизоляции. Пока среди изолированных лишь в 10 имеются клинические признаки течения болезни, а у остальных - бессимптомное течение. Возле общежития постоянно дежурит бригада экстренной помощи.

Как уточняется на сайте горсовета Вишневого, 16 из 78 человек с подтвержденным Covid-19 16 - дети до 17 лет.

Кроме того, постоянно проводятся новые тесты.

Здание, напомним, окруженная бойцами Национальной гвардии. Людей оттуда не выпускают.

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