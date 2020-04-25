В Запорожье медики недополучили за март 2 млн грн. Мэр города обратился в СБУ

25 апреля, 2020, 14:45

Работникам медицинской сферы города Запорожье оплата труда за март 2020 года осуществлена не в полном размере

Задолженность составляет 2 млн грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на заявление запорожского городского головы Владимира Буряка.

"Во время селекторного совещания поднял перед руководителем Офиса президента Андреем Ермаком вопрос о выплате обещанных доплат медицинским работникам в размере 300% от оклада из госбюджета. Только за март запорожские врачи не получили более 2 млн грн Это вызывает не только возмущение, но и провоцирует социальный взрыв среди тех, кто лечит больных коронавирус и ежедневно рискует своим здоровьем! ", - подчеркнул мэр.

Поэтому он также официально обратился в Службу безопасности Украины относительно "необходимости правильного анализа этой ситуации".

"Не репрессивные меры, а своевременная выплата заработной платы в полном объеме снимет напряжение в медицинской сфере города!", - подчеркнул он.