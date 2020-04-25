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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зарегистрировали еще 6 случаев Covid-19

В ВСУ зарегистрировали еще 6 случаев Covid-19


фото: slovoidilo.ua
За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19

Об этом со ссылкой на официальную страницу командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины передает Еспресо.TV .

Четверо вновь выявленных больных находятся в учреждениях здравоохранения (Винница - 1 военнослужащий, Черновцы - 2 военнослужащих, Надворная - 1 работник ВС Украины), 2 военнослужащих лечится дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область -1 и Ивано-Франковская область -1) .

"Состояние здоровья пациентов военнослужащих удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести", - отмечается в сообщении.

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Всего по состоянию на 07:00 субботы, 25 апреля 2020 года, в Вооруженных Силах Украины учтено 37 больных острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и насчитывается 2 летальных случая. На изоляции (в том числе на самоизоляция) - 328 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 33 человека.

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