В Тернополе мужчина на обсервации совершил самоубийство

25 апреля, 2020, 15:49

В Тернополе мужчина, который находился на обсервации после возвращения из Польши, совершил самоубийство

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в facebook.

14 апреля вернулся из Польши, где жил в течение двух лет, а 20 апреля мужчина попал на обсервацию в городскую больницу №3, симптомов коронавируса у него не было.

"Мужчине 39 лет, женат, воспитывал четверых детей. Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.

24 апреля вечером мужчина закрылся в палате - на вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию.

"В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", - заявили в штабе.

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