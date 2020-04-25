В Тернополе мужчина на обсервации совершил самоубийство
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в facebook.
14 апреля вернулся из Польши, где жил в течение двух лет, а 20 апреля мужчина попал на обсервацию в городскую больницу №3, симптомов коронавируса у него не было.
"Мужчине 39 лет, женат, воспитывал четверых детей. Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон", - говорится в сообщении.
24 апреля вечером мужчина закрылся в палате - на вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию.
"В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", - заявили в штабе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись
Читайте также
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-