В Одесской области почувствовали несколько подземных толчков
25 апреля, 2020, 08:51
Несколько подземных толчков ощутили в ночь с 24 на 25 жители Одесской области.
Землетрясение произошло примерно в 01:00, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интрнетгазету Думская.net .
Сейсмологические ресурсы сообщают о трех толчки, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния). Их магнитуда - 4,72; 4,9 и 5,3.
Сильнее колебания почвы ощущались на юге региона, в Буджака. В Одессе их почувствовали преимущественно в многоэтажках.
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