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Espreso.tvОбществоВ Одесской области почувствовали несколько подземных толчков

В Одесской области почувствовали несколько подземных толчков

Несколько подземных толчков ощутили в ночь с 24 на 25 жители Одесской области.

Землетрясение произошло примерно в 01:00, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интрнетгазету Думская.net .

Сейсмологические ресурсы сообщают о трех толчки, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния). Их магнитуда - 4,72; 4,9 и 5,3.

Сильнее колебания почвы ощущались на юге региона, в Буджака. В Одессе их почувствовали преимущественно в многоэтажках.

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