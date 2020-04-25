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Espreso.tvОбществоВ МЗ обнародовали график скорости распространения COVID-19 в Украине

В МЗ обнародовали график скорости распространения COVID-19 в Украине


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения назвали десять областей Украины, в которых быстрее всего распространяется коронавирус

Об этом сообщает канал Коронавирус_инфо в telegram.

"Первый случай COVID-19 был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику к лучшему ", - призвали в МЗ.

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