В МЗ обнародовали график скорости распространения COVID-19 в Украине
25 апреля, 2020, 16:26
В Министерстве здравоохранения назвали десять областей Украины, в которых быстрее всего распространяется коронавирус
Об этом сообщает канал Коронавирус_инфо в telegram.
"Первый случай COVID-19 был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику к лучшему ", - призвали в МЗ.
- Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра субботы, 25 апреля 2020, в Украине насчитывается 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР