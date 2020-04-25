В Киеве разоблачили руководителей клиники, которые продавали младенцев за границу

25 апреля, 2020, 22:02

Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему переправки детей за границу руководителями одной из медицинских клиник

Об этом сообщает официальный сайт Прокуратуры Киева.

Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с работниками Национальной полиции Украины по результатам длительной спецоперации пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющая услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $ 50 тыс., из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $ 15 тыс., услуги по фиктивному браку с иностранцами от $ 1 тыс. до $ 1,5 тыс.

24 апреля в рамках спецоперации по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков, в ходе которых изъята медицинская документация, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки , мобильные телефоны, черновые записи и флеш-носители.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

После оформления соответствующих актов работниками ювенальной превенции младенцев доставили в детские больницы города Киева.

В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

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