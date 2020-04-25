В Карпатах нашли схрон с гранатометом и гранатами

25 апреля, 2020, 07:39

В селе Явора Турковского района Львовской области, в горный части региона, оперативники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ передает Еспресо.TV .

"Из схрона, оборудованного на участке бывшей производственной базы, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, одну Ф-1 и пять запалов УЗРГМ. Оружие и боеприпасы были замотаны в старые покрывала и спрятаны между кирпичными перекрытиями ", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схрон.

Как отмечается, меры по противодействию незаконному обороту оружия проводились совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством Самборской местной прокуратуры.