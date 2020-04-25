В Каменском предприниматели штурмовали закрытые рынки и начали работу

25 апреля, 2020, 18:47

В городе Каменское на Днепропетровщине предприниматели взяли штурмом закрытые на карантин рынки и начали работу

Об этом сообщила предприниматель Галина Залога в Facebook.

"Сегодня предприниматели не выдержали и взяли штурмом ворота рынков Центрального и Димитровского в городе Каменское и реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти-опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи", - написала Залога.

На видео, которое она выложила заметно, что очередей на рынках нет, а предприниматели торгуют в перчатках, масках и используют дезинфекторы. Также Залога показала предпринимателей с товаром, который, по ее словам, следует продать, иначе остается только выбросить.

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