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Espreso.tvМирУвеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве, - Стивен Пайфер

Увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве, - Стивен Пайфер

Кремль использует Донбасс как механизм дестабилизации Киева, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем с реформами, на которых Украина должна сосредоточиваться

Такое мнение в ходе онлайн дискуссии Киевского форума, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", выразил Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу Форума.

"Вопрос в том, как изменить эти планы", - подчеркнул дипломат.

По его мнению, сейчас Владимир Путин находится в непростом положении.

"Вернемся к январю, у него были большие планы на весну. У него должно было состояться изменение Конституции, должен быть референдум, который бы это поддержал, и у него открылась бы возможность быть президентом до 2036-го. Должен был быть огромный парад 9 мая, который он бы использовал для подкрепления своих позиций. Всего этого сейчас нет ", - подчеркнул Стивен Пайфер.

"Путин столкнулся с экономикой, которая, по данным МВФ, сократится в этом году почти 6%. Цена на нефть российской марки Urals в Европе, я сегодня утром проверил, составляет 21 доллар за баррель. Вчера цена на нефть была даже отрицательной. Россия достигла соглашения в Саудовской Аравии, чтобы уменьшить добычу на 10 млн баррелей нефти в день. Это шаг в правильном направлении, но необходимо снижение на 25 млн баррелей. И в начале мая уже будет негде хранить нефть ", - сказал он.

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"Путин может понять, что ситуация с экономикой в его стране становится все тяжелее. Надеюсь, что увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он отметил, что вопрос восстановления украинского суверенитета на Донбассе "гораздо легче, чем восстановление суверенитета в Крыму".

"Очевидно, что Россия хочет Крым. Россия не продвинулась дальше в аннексии других частей Донбасса. В вопросе Донбасса важно понять расчет Кремлем своих выигрышей и потерь", - сказал Стивен Пайфер.

По Крыму, дипломат выразил убеждение, что это "вопрос должен быть составляющей политики Соединенных Штатов и Запада - продолжение непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и продлении санкций, связанных с российским захватом Крыма".

Киевский Форум - ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

В онлайн дискуссии КБФ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участие приняли:

Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах,

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира.

Украинский позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда «Открой Украину» и Киевского форума.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину".

Киевский Форум выражает благодарность Атлантическому Совету за поддержку и сотрудничество в проведении этого мероприятия.

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