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Espreso.tvМирУченые доказали, что коронавирус чувствителен к ультрафиолету и теплу, - Белый дом

Ученые доказали, что коронавирус чувствителен к ультрафиолету и теплу, - Белый дом


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп обнародовал данные лабораторных исследований, которые свидетельствуют, что коронавирус погибает от ультрафиолетовых лучей, тепла и влаги

Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает Укринформ.

По информации издания, об этом свидетельствуют данные американских ученых, исследования которых представили в Белом доме.

Дональд Трамп и вице-президент СШП Майк Пенс обнародовали новые лабораторные данные, свидетельствующие о вероятном замедлении распространения нового коронавируса в течение летних месяцев благодаря тому, что вирус не любит ультрафиолетовые лучи, а также тепло и влагу.

Результаты опытов подтверждают гипотезы ученых со всего мира, что коронавирус, как и другие вирусы, чувствителен к солнечному свету и теплоте. Издание добавляет, что в среднем период полураспада коронавируса составляет 18 часов.

"Если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 ч. их количество снизится до 500, через 18 ч. после этого снизится до 250, и так далее, и так далее", - пояснил исполняющий обязанности секретаря науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Уильям Брайан.

В то же время, по данным ученых, процесс полураспада вируса можно снизить с 18 часов до почти 1,5 мин., если постепенно повышать температуру и добавить ультрафиолет.

  • Напомним, 23 апреля, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп озвучил теорию о том, что солнечный свет можно использовать для лечения больных COVID-19 человек.

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