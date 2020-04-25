Ученые доказали, что коронавирус чувствителен к ультрафиолету и теплу, - Белый дом
Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает Укринформ.
По информации издания, об этом свидетельствуют данные американских ученых, исследования которых представили в Белом доме.
Дональд Трамп и вице-президент СШП Майк Пенс обнародовали новые лабораторные данные, свидетельствующие о вероятном замедлении распространения нового коронавируса в течение летних месяцев благодаря тому, что вирус не любит ультрафиолетовые лучи, а также тепло и влагу.
Результаты опытов подтверждают гипотезы ученых со всего мира, что коронавирус, как и другие вирусы, чувствителен к солнечному свету и теплоте. Издание добавляет, что в среднем период полураспада коронавируса составляет 18 часов.
"Если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 ч. их количество снизится до 500, через 18 ч. после этого снизится до 250, и так далее, и так далее", - пояснил исполняющий обязанности секретаря науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Уильям Брайан.
В то же время, по данным ученых, процесс полураспада вируса можно снизить с 18 часов до почти 1,5 мин., если постепенно повышать температуру и добавить ультрафиолет.
- Напомним, 23 апреля, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп озвучил теорию о том, что солнечный свет можно использовать для лечения больных COVID-19 человек.
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