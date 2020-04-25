Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и похолодании

25 апреля, 2020, 16:47

26-27 апреля в Украине ожидается похолодание, местами пройдут сильные дожди

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

"Циклон по имени Walli 26 апреля сдвинется в восточном направлении. Он и его атмосферные фронты обусловят ближайшей ночью приличные дожди на севере Украины, во многих центральных областях, а также полоса осадков дойдет до Одесской области", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 26 апреля днем дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях, а также иногда незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах даже возможен мокрый снег.

На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, поменяется на северо-западный, на Западе уже меняется на это направление, что свидетельствует о похолодании.

Температура воздуха в воскресенье снизится до + 11 + 15 градусов, теплее еще побудет на Юге и Востоке, до + 15 + 19 градусов.

В ночь на понедельник в Украине, кроме юга и востока, вероятные заморозки 0-3 градуса.

В Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, днем 26 апреля будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятные сильные порывы. Температура воздуха снизится в столице завтра днем до +12 градусов.

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