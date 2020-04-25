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Espreso.tvМирСтало известно, как Бельгия в мае будет выходить из карантина

Стало известно, как Бельгия в мае будет выходить из карантина


фото: REUTERS
В Бельгии обнародовали план выхода из карантина, который начнут реализовывать 3 мая

Об этом со ссылкой на Le Soir сообщает "Европейская правда" .

По словам премьер-министра Бельгии Софи Вильмес ослабление ограничений будет происходить в три этапа.

Первый этап начнется 4 мая. С этого дня возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, откроются все магазины.

Второй этап начнется 18 мая. С этого дня возобновят обучение в школах, с приоритетом для учащихся тех классов, которые должны сдавать экзамены. В классе одновременно будут учиться не более 10 учеников и все дети, старше 12 лет, и учителя будут носить маски.

Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, включая контакт с клиентами - как парикмахерские, а также музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

Третий этап запланирован на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги.

Параллельно с ослаблением карантина, вводится "масочный режим" в общественном транспорте.

Бельгия ввела карантин 12 марта.

По состоянию на 25 мая в стране выявлено 44 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли более 6 тыс. больных.

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