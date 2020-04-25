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Espreso.tvМирСоединенные Штаты и страны Евросоюза стали уязвимыми для коронавируса из-за своих стратегических просчетов еще до пандемии и после ее начала, - Washington Times

Соединенные Штаты и страны Евросоюза стали уязвимыми для коронавируса из-за своих стратегических просчетов еще до пандемии и после ее начала, - Washington Times

Хроника заражения и течения эпидемии Covid-19 в ведущих странах мира позволяют сделать несколько важных выводов, которые обязательно должны быть учтены для недопущения подобных ситуаций в будущем

Об этом украинский дипломат, в прошлом посол в Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также советник главы СБУ Маркиян Лубкивский написал в статье "Остерегайтесь российских и китайских" троянских коней ", которые несут пандемическую медицинскую помощь" (Beware of Russian and Chinese "Trojan Horses "bearing pandemic medical aid), опубликованной в Washington Times . Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Прежде всего автор материала считает огромной ошибкой Соединенных Штатов перенос собственной фармацевтической индустрии в Китай. По его мнению, это имело роковые последствия.

"За всю свою историю США никогда не сдавали ни одной своей территории ни одной стране, но" прогрессивно "отдавали большую часть своей фармацевтической промышленности Китаю. В течение десятилетий американские медицинские и национальные сообщества безопасности предупреждали, что это возведении к росту угрозы. Поэтому сейчас, как и европейские страны, США должны обратиться за помощью к России и Китаю ", - отмечает Лубкивский.

Тогда как правительства РФ, КНР, как и Исламской Республики Иран являются тоталитарными и предоставляя кому-то определенную помощь всегда преследуют собственные цели. Кроме того, они сознательно занижают показатели заболеваемости и смертности от коронавируса на своей территории, добавляет дипломат.

"Россия и Китай сообщают о гораздо меньших жертвах коронавируса, чем пять стран ЕС и США. Если в Америке примерно 640 тыс. случаев, то Китай сообщает о 83 000. В это количество трудно поверить, учитывая, что распространение вируса началось с города Ухань и правительство президента Си скрывало это почти два месяца. Необходимо провести расследование того, было ли это просто совпадением обстоятельств, для всех городов Китая эта пандемия началась из города, в котором находится Китайская лаборатория биологических исследований ", - пишет Лубкивский.

Тоже самое предостережение касается и Ирана.

"Официальные данные из Тегерана - это примерно 78 тыс. общих случаев и смерть 4800 человек. Но совместив данные с разведывательных источников и противоречивые комментарии должностных лиц режима, мы получаем количество зараженных людей в 800 тыс., а количество погибших - около 30 тыс." , - добавляет дипломат.

Кроме того, Пекин, Москва и Тегеран сейчас пристально следят за тем, как пандемия влияет на экономику и военную отрасль их геополитических противников и, не исключено, отмечает Лубкивский, воспользуются полученными данными при планировании штабных военных операций с вероятным применением биологического оружия. И не только следят, но и манипулируют ситуацией, поскольку именно они сейчас поставляют гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19.

"Один американский и один французский авианосец выведен из эксплуатации из-за внутренних вспышки вирусов. Эти проблемы могли бы быть гораздо хуже, если бы Китай и Россия сдерживали медицинское снабжение.

Это не осталось незамеченным Путиным, Си (Си Цзиньпин - ред.) И Хаменеи. Думать, что их военные стратеги не изучают то, что происходит, и не изучают возможность включения биологической атаки в будущие долгосрочные сценарии опасно наивно ", - продолжает Лубкивский.

Что же касается получения Европейским Союзом помощи от России в виде "десанта" военных медиков, то этот шаг он оценивает как самый стратегический просчет в Европе.

"Тот факт, что Путину было необходимо отправить в зарубежной страны 66 химических / биологических военных специалистов вместе с 122 экспертами по кризисным ситуациям, должен быть внутренним красным маркером. Массивное количество разведывательной информации, которую они получат, будет включено в будущие оперативные планы и военные игры ", - уверен Лубкивский.

"Надеемся, когда эта пандемия закончится, Западная Европа и Соединенные Штаты поймут и исправят свои недостатки в области медицинской и национальной безопасности. Следующее событие подобного характера и его последствия могут быть преднамеренно использованы противниками, готовыми воспользоваться всеми слабыми местами. Также пора остановить российские и китайские "троянские кони" во всем мире ", - заключает украинский дипломат.

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