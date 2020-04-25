Рибпатруль изъял на Днестре 150 м браконьерских сетей

25 апреля, 2020, 12:14

24 апреля 2020 года рейдовая группа Ивано-Франковского рибпатруля осуществила рыбоохранный рейд по реке Днестр

В течение 30 км протралеван водоем от села Журавеньки Рогатинского района в село Сабитов Галицкого района Ивано-Франковской области, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Около 7:00 утра государственные инспекторы обнаружили и изъяли 6 единиц запрещенных ситкоснастевих орудий лова общей длиной длиной 120 метров (глазок орудий 35 и 40 мм), а около 14 часов возле села Старый Мартынов Галицкого района выявлено 2 Лескова сетки общей длиной 30 метров (глазок 30 и 40 мм).

Расчет убытков осуществлено согласно постановлению КМУ от 21 ноября 2011 №1209 "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов (обыкновенный подуст - 34 грн, окунь обыкновенный, голавль, верховодка - по 17 грн).

"Отдельно отмечаем, что рыбец согласно п.4.10. Правил любительского и спортивного рыболовства запрещено к вылову. За каждый экземпляр незаконно выловленного рыбца обычного предусмотрен убыток в размере 255 грн", - напоминает рибпатруль.

"Если Вы - рыбак-любитель и заметили лиц, осуществляющих грубые нарушения рыболовства -" косят ", забрасывают сети, используют электролов - немедленно звоните на" горячую линию "рибпатруля по телефону: (097) 392-72-80", - обратился к рыбакам начальник Ивано-франковского рибпатруля Любомир Стрембицкий.

Ивано-Франковский рыбоохранный патруль напоминает, что с 1 апреля на территории Ивано-Франковской области действует нерестовый запрет-2020.

Ознакомиться с интерактивной картой участков, на которых разрешено любительское рыболовство во время нерестового запрета 2020 года можно по этой ссылке .