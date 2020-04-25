Руководительница МОН назвала условие проведения школьных выпускных в Украине
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По ее словам, проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.
"Это зависит от того, когда закончится карантин. Самое важное - это обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, граждан, выпускников, учителей, родителей", - сказала Мандзий.
Она добавила, что Министерство образования и науки в своем рекомендательном письме советовало учебным заведениям отказаться от массовых мероприятий.
"Пока у нас есть карантин, мы ни о каких массовых мероприятиях, связанных с праздником последнего звонка или проведением выпускного, пока говорить не можем", - отметила Мандзий.
- Напомним, 25 апреля Любомира Мандзий заявила, что высшие учебные заведения завершат нынешний учебный год дистанционно .
- Кроме того, Мандзий заявила, что учебного процесса в школах в июне не будут будет , а ученики будут проходить пропущенный материал в сентябре.
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