"Слуга народа" Тищенко назвал годовщину Чернобыльской трагедии "праздником" и призвал "поздравить" с ним ликвидаторов
25 апреля, 2020, 14:59
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля
Видео обнародовал телеканал Наш, передает Еспресо.TV.
"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.
Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".
На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
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