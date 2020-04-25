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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" Тищенко назвал годовщину Чернобыльской трагедии "праздником" и призвал "поздравить" с ним ликвидаторов

"Слуга народа" Тищенко назвал годовщину Чернобыльской трагедии "праздником" и призвал "поздравить" с ним ликвидаторов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля

Видео обнародовал телеканал Наш, передает Еспресо.TV.

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире телеканала.

Он призвал украинцев "поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы".

На это ведущие телеканала ему заметили, что 26 апреля - День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.

 

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