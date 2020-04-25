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Espreso.tvМирПутин поручил закупить 25 тыс. машин для силовиков

Путин поручил закупить 25 тыс. машин для силовиков


фото: Alexander Nemenov / AFP
Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы ряд силовых ведомств осуществили массовую закупку автомобильной техники отечественного производства

С таким заявлением он выступил в пятницу, 24 апреля 2020 года, на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, передает Еспресо.TV со ссылкой на российский портал Finanz.ru.

"Дополнительно около 25 тыс. новых машин приобретут в этом году такие ведомства, как МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур", - заявил Путин.

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"При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобрели технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", - уточнил он.

По его словам, подобное мероприятие нужно якобы в первую очередь для спасения автопрома в условиях вызванного пандемией Covid-19 общемирового экономического кризиса. В то же время, обозреватели не исключают, что данная закупка обусловлена угрозой стихийных выступлений в различных регионах Российской Федерации и развертыванием наиболее нежелательных для центральной власти сценариев.

  • Как заявил перед этим в эфире Еспресо.TV, российский журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, основой режима правления, установленного в Российской Федерации Путина, является консенсус силовых структур относительно него. Поэтому Российская империя как политическое образование, по его мнению, после Путина исчезнет , потому что силовики признают только его власть, подчеркнул он.

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