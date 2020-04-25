Пожары вблизи ЧАЭС: тления в 4 лесничествах тушат 1069 спасателей и работников Зоны

25 апреля, 2020, 09:53

По состоянию на 7:00 утра субботы, 25 апреля 2020 года, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству зоны в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает Еспресо.TV .

"Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка Киевской области) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 5 дорогопрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 38 человек личного состава и 236 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета , которыми 24 апреля осуществлено 79 сбросов - 176 т воды ", - отмечают спасатели.

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Согласно официальным данным, радиационный фон по г.. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,015 мР / ч., Киевская область - 0,011 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч ., Чернобыль - 0,021 мР / ч., на КДП "Дитятко" и 0,02 мР / ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.).

Напомним, лесные пожары на Овруччине (Житомирщина) локализованы, но еще не потушены. Вместе с тем, наряду с Олевском возникло новое масштабное возгорание .

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