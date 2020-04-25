Портников: В августе итоги реального правления Зеленского будут еще более потрясающими и трагическими

25 апреля, 2020, 20:22

Виталий Портников заявил, что итоги первого года пребывания Владимира Зеленского на президентском посту следует подводить не в апреле, а в августе, когда он получил парламентское монобольшинство

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

"Мне странно, что человек говорит о годе своего правления, хотя год он ничем не управляет. Год назад был второй тур президентских выборов, в котором победил Зеленский. До парламентских выборов он никаких решений не принимал. Он находился в конфронтации с тем составом Верховной Рады, который настойчиво отстаивал государственные интересы страны. Потом уже был избран новый парламент, в котором было создано монобольшинство и он только 29 августа сформировал правительство Гончарука, деятельность которого привела к стремительному падению украинской экономики и тому сногсшибательному кризису, который мы начинаем переживать даже не в связи с коронавирусом", - сказал Портников.

По его словам, Зеленский реально руководит страной с августа 2019 года.

"Зеленский реально руководит страной с августа 2019 года, а вовсе не с апреля 2019 года. Я думаю, что когда мы будем подводить результаты его деятельности в августе, они будут еще более потрясающими и трагическими для его соотечественников, чем то, что мы наблюдаем сегодня. Надо готовиться к краху в августе, потому что год такого правления может привести к совершенно неизлечимым проблемам в жизни нашего государства и общества ", - предупредил Портников.

Он выразил надежду, что Украина за этот год хотя бы не потеряет государственность.

"Я очень надеюсь, что за этот год мы не потеряем саму государственность, но она будет в изувеченном, больном состоянии. Если мы уже это имеем за девять месяцев. Когда украинцы теряют работу, когда денег нет в бюджете, когда не удается решить вопрос с войной, но идут на компромиссы с Россией, когда меняется правительство и о людях, которых Зеленский считал технократами, просто вытирают ноги, такую страну мы сейчас имеем. Представьте себе, какую мы будем иметь в конце лета ", - сказал Портников.

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