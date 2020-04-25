Петиция против проекта закона, который установит уголовное наказание за критику или противодействие ЛГБТ, набрала уже 18 тыс. подписей

25 апреля, 2020, 12:57

На сайте президента Украины продолжается сбор подписей, вызванный представлением в Верховную Раду законопроекта 3316 от 9 апреля 2020 года

Как показывает профайл обращения, его пока поддержало более 18 тыс. подписантов с 25 тыс., необходимых для его рассмотрения, передает Еспресо.TV .

"В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на Конституцию, а именно на ст. 3 ("Утверждение и обеспечение прав и свобод человека являются главной обязанностью государства ", но" Слуги народа "забываются, что они хотят отодвинуть конституционные права большинства", - говорится в тексте петиции.

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Тогда как сам предлагаемый закон называется "диктаторским".

К концу сбора подписей остается 81 день.

Справка

Речь идет о законопроекте № 3316 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)" авторства народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Данным документом - в случае его принятия - предусматривается лишение свободы и другие виды уголовного покраання за публичную критику ЛГБТ и противодействие ДГБТ-сообществе.

Категорически против законопроекта № 3316 выступает Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций .

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