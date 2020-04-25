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Espreso.tvОбществоПетиция против проекта закона, который установит уголовное наказание за критику или противодействие ЛГБТ, набрала уже 18 тыс. подписей

Петиция против проекта закона, который установит уголовное наказание за критику или противодействие ЛГБТ, набрала уже 18 тыс. подписей

На сайте президента Украины продолжается сбор подписей, вызванный представлением в Верховную Раду законопроекта 3316 от 9 апреля 2020 года

Как показывает профайл обращения, его пока поддержало более 18 тыс. подписантов с 25 тыс., необходимых для его рассмотрения, передает Еспресо.TV .

"В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на Конституцию, а именно на ст. 3 ("Утверждение и обеспечение прав и свобод человека являются главной обязанностью государства ", но" Слуги народа "забываются, что они хотят отодвинуть конституционные права большинства", - говорится в тексте петиции.

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Тогда как сам предлагаемый закон называется "диктаторским".

К концу сбора подписей остается 81 день.

Справка

Речь идет о законопроекте № 3316 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)" авторства народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Данным документом - в случае его принятия - предусматривается лишение свободы и другие виды уголовного покраання за публичную критику ЛГБТ и противодействие ДГБТ-сообществе.

Категорически против законопроекта № 3316 выступает Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций .

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