На Facebook появился Messenger Rooms - собственный сервис для видеоконференций
Об этом со ссылкой на официальный сайт соцсети сообщает Еспресо.TV .
В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook.
Продолжительность разговоров в Rooms не ограничено, из дополнительных опций - возможность применять "маски", блокировать вызовы и удалять пользователей.
Компания также заявила, что увеличивает количество участников группового вызова в WhatsApp с четырех до восьми и интегрирует видеозвонки в Facebook Dating, чтобы люди могли ходить на виртуальные свидания. В Instagram теперь можно смотреть и комментировать трансляции с веб-версии.
- Напомним, Facebook запустил отдельное приложение для влюбленных пар .
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