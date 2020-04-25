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Espreso.tvМирНа Facebook появился Messenger Rooms - собственный сервис для видеоконференций

На Facebook появился Messenger Rooms - собственный сервис для видеоконференций

Компания Facebook анонсировала обновление собственного мессенджера. В частности, предполагается запустить новый сервис - Messenger Rooms, который позволяет осуществлять групповые звонки

Об этом со ссылкой на официальный сайт соцсети сообщает Еспресо.TV .

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек, включая тех, кто не зарегистрирован в Facebook.

Продолжительность разговоров в Rooms не ограничено, из дополнительных опций - возможность применять "маски", блокировать вызовы и удалять пользователей.

Компания также заявила, что увеличивает количество участников группового вызова в WhatsApp с четырех до восьми и интегрирует видеозвонки в Facebook Dating, чтобы люди могли ходить на виртуальные свидания. В Instagram теперь можно смотреть и комментировать трансляции с веб-версии.

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