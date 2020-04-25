Ми-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале
25 апреля, 2020, 11:55
В Ямало-Ненецком округе России на вертолетную площадку месторождения "Русское" совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа"
На борту находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".
Сначала сообщалось об одном пострадавшем - 56-летнем члене экипажа, у него сломан позвоночник и несколько ребер. Позже стало известно, что пострадали 6 человек. Об их состоянии ничего неизвестно.
Причиной катастрофы называют плохую погоду или ошибку экипажа. В районе аварии сильный ветер и снег.
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