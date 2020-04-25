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Espreso.tvМирМи-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале

Ми-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале

В Ямало-Ненецком округе России на вертолетную площадку месторождения "Русское" совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа"

На борту находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

Сначала сообщалось об одном пострадавшем - 56-летнем члене экипажа, у него сломан позвоночник и несколько ребер. Позже стало известно, что пострадали 6 человек. Об их состоянии ничего неизвестно.

Причиной катастрофы называют плохую погоду или ошибку экипажа. В районе аварии сильный ветер и снег.

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