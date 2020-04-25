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Espreso.tvОбществоЛесные пожары на Житомирщине: на Овруччине локализованы, но еще не потушены. А рядом с Олевском возникло новое возгорание

Лесные пожары на Житомирщине: на Овруччине локализованы, но еще не потушены. А рядом с Олевском возникло новое возгорание

Спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров в северной части Житомирской области, где по состоянию на 07:00 субботы, 25 апреля 2020 года, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины

Вместе с тем, пожар в лесных массивах Овручского района локализован, сообщает со ссылкой на пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Еспресо.TV .

"По состоянию на 7 ч. 25 апреля пожар в лесных массивах Овручского района локализован. Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицькому и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 637 людей и 91 единица техники, из них от ГСЧС 72 человека личного состава и 18 единиц техники ", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Замысловичи Олевского района возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

"По состоянию на 7 ч. 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля человеком осуществлен 3 сброса - 24 т воды ", - подытожили в ГСЧС.

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