Количество погибших от коронавируса в мире превысило 200 тыс. человек

25 апреля, 2020, 21:21

По состоянию на 25 апреля в мире от болезни COVID-19 умерли 201 501 человек

Об этом сообщает Worldometer.

Согласно данным ресурса, по состоянию на 25 апреля количество летальных случаев достигло 201 501. Количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса возросло до 2891073.

Всего в мире от COVID-19 выздоровели 824905 человек.

Лидерами по масштабам распространения коронавируса остаются США с 931 544 подтвержденными случаями, Испания - 222 759 случаев, Италия - 195 351 и Франция - 159 828 зафиксированных случаев заболевания.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра субботы, 25 апреля 2020 года, в Украине насчитывается 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели.

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