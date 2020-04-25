Если "Нормандский формат" не работает, его можно расширить до "Нормандии +", куда могут присоединиться США, - Вильям Тейлор

25 апреля, 2020, 14:14

"Нормандский формат" можно расширить до "Нормандии +", куда могут присоединиться США

Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", выразил Уильям Тейлор, чрезвычайный и новноважний носол Соединенных Штатов Америки в Украине в 2006-2009 годах, временный поверенный в делах США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальную страницу Форума.

"Вы упомянули" Нормандский формат ". Он, конечно, имел определенные преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть" Нормандия + ". И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться", - сказал Уильям Тейлор.

В то же время он отметил, что "Минск" не достиг своего результата.

"Таким результатом должен быть выход россиян из Донбасса, и в конце - из Крыма", - сказал Тейлор.

"Мы можем выходить за рамки" Минска ", пробовать что-то другое. Когда я говорю" мы ", то имею в виду международное сообщество, но прежде всего - Украина", - подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что "президент Трамп и президент Путин должны канал общения": "Это может быть полезным в формате" Нормандия + ".

По его мнению, "заигрывания с" формулой Штайнмайера "оказалось плохой идеей".

"Двигаться вперед с определенными идеями и экспериментами - важно", - сказал Уильям Тейлор, добавив, что, по его мнению, Украина и дальше будет "пользоваться поддержкой международного сообщества и еще большей поддержкой Соединенных Штатов".

Киевский Форум - ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

В онлайн дискуссии КБФ "Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе" участие приняли:

Курт Волкер, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах,

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003 - 2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998 - 2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006 - 2009 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019 - 2020 годах, вице-президент Американского Института мира.

Украинский позицию представил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014 - 2016 годах, основатель Фонда «Открой Украину» и Киевского форума.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину".

Киевский Форум выражает благодарность Атлантическому Совету за поддержку и сотрудничество в проведении этого мероприятия.