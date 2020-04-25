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Espreso.tvОбществоЧтобы не допустить нарушения карантина на поминальные дни возле кладбищ будут дежурить 22 тыс. сотрудников МВД

Чтобы не допустить нарушения карантина на поминальные дни возле кладбищ будут дежурить 22 тыс. сотрудников МВД

Правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней. Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины

Об этом со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины рассказывает Еспресо.TV .

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрацией при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные писляпасхальни (послепасхальные) поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений ", - напоминают в Нацполиции.

Также, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года "О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

"При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей", - отмечается в сообщении.

Национальная полиция призывает граждан придерживались временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.

Справка

Решением Священного Синода Православной церкви Украины за 9 апреля посещения священнослужителями и верующими кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.

 

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