Чтобы не допустить нарушения карантина на поминальные дни возле кладбищ будут дежурить 22 тыс. сотрудников МВД

25 апреля, 2020, 11:34

Правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней. Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины

Об этом со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины рассказывает Еспресо.TV .

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрацией при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные писляпасхальни (послепасхальные) поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений ", - напоминают в Нацполиции.

Также, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года "О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

"При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей", - отмечается в сообщении.



Национальная полиция призывает граждан придерживались временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.

Справка

Решением Священного Синода Православной церкви Украины за 9 апреля посещения священнослужителями и верующими кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.