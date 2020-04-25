25 апреля на фронте: оккупанты 10 раз нарушили режим тишины

25 апреля, 2020, 19:04

25 апреля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили десять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наши подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин с 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Опытным наши воины зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем.

Украинские военнослужащие четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем наши защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по 120 мм минометов обстреляли наши позиции вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам Объединенных сил рядом с Орехово.

Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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