24 апреля на фронте: с российской стороны - 10 обстрелов, с украинской - 2 раненых

25 апреля, 2020, 07:25

В пятницу, 24 апреля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом говорится в информационном отчете о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 25 апреля 2020 года, передает Еспресо.TV .

"24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств давали оккупационным подразделениям достойный ответ на каждый обстрел и вовремя и жестко пресекали преступную вооруженную активность ", - отмечают украинские военные.

Нарушение режима "Тишина" со стороны российско-террористических сил, в частности, фиксировалось поблизости

Павлополя - из минометов калибра 82 мм оккупанты выпустили 23 мины;

Лебединского - огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Старогнатовки - оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Орехово - противник выпустил 20 мин 120-го калибра;

Хутора Свободный - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новоалександровки - россияне вели огонь из 120 мм и 82-мм минометов, использовав всего 30 мин;

Новотошковского - захватчики стреляли из минометов 120-го калибра;

Новозвановки - применялись 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки" Восток ". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. в ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства ", - добавляют в штабе ООС.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.