Зеленский подписал закон о противодействии "законотворческому спаму"

24 апреля, 2020, 22:23

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно закону, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме случаев рассмотрения по спецпроцедуре), предложений, правок в количестве, в 5 или более раз превышающем количество статей первичного законопроекта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, правок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанной большинством голосов от конституционного состава Рады, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (группа) имеет право определить не более 5 предложений, правок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, правок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Каждый внефракционный народный депутат, предложения, правки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения, правки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтения.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и правки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения, правки.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии "спаму правками", написанный после того как к "антиколомойскому" законопроекту о банках подали более 16 тыс. правок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb