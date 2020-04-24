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Espreso.tvОбществоЗеленский не имеет идей, поэтому повторяет ошибки Порошенко, - Княжицкий

Зеленский не имеет идей, поэтому повторяет ошибки Порошенко, - Княжицкий

Шестой президент Украины Владимир Зеленский не имеет идей по управлению страной, поэтому пытается повторять за предшественником - Петром Порошенко

Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Когда-то Порошенко приглашал Саакашвили ровно за то же отвечать. Была рада реформ при президенте и президент пригласил єкс-главу Грузии советником по вопросам реформ. Поскольку сейчас у Зеленского своих идей нет, он просто повторяет те шаги, которые в свое время делал такой нелюбимый им Порошенко ", - отметил Княжицкий.

"Думаю, Порошенко тогда ошибся (с Саакашвили, - ред.). И Зеленский сейчас так же ошибается ", - добавил нардеп.

 

 

 

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