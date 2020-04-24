Зеленский не имеет идей, поэтому повторяет ошибки Порошенко, - Княжицкий
24 апреля, 2020, 09:28
Шестой президент Украины Владимир Зеленский не имеет идей по управлению страной, поэтому пытается повторять за предшественником - Петром Порошенко
Об этом в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов" заявил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
"Когда-то Порошенко приглашал Саакашвили ровно за то же отвечать. Была рада реформ при президенте и президент пригласил єкс-главу Грузии советником по вопросам реформ. Поскольку сейчас у Зеленского своих идей нет, он просто повторяет те шаги, которые в свое время делал такой нелюбимый им Порошенко ", - отметил Княжицкий.
"Думаю, Порошенко тогда ошибся (с Саакашвили, - ред.). И Зеленский сейчас так же ошибается ", - добавил нардеп.
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