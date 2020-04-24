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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА


фото: ОП
Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации

Соответствующий указ №155/2020 опубликован на сайте президента.

"Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - отмечается в документе.

В то же время в пресс-службе сообщили, что Зеленский уже провел встречу с новым председателем Ивано-Франковской ОГА.

Президент поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на этом посту и также подчеркнул важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ).

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

С ноября 2018 года был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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