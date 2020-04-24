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Espreso.tvОбществоВпервые за 8 лет Rolling Stones выпустили песню и посвятили ее карантину

Впервые за 8 лет Rolling Stones выпустили песню и посвятили ее карантину


фото: Скріншот з відео
Культовая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл, который посвятила пандемии коронавируса

Сообщение об этом размещено в четверг на сайте коллектива.

"The Rolling Stones записывали новую музыку в студии в карантин, введенный из-за (распространения заболевания) COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town (Жизнь в городе-призраке), на самом деле тесно переплетается с тем , что мы переживаем сегодня, так что мы захотели поделиться им с вами. Записано в Лос-Анджелесе, в Лондоне в условиях самоизоляции ", - говорится в сообщении.

Четырехминутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. На экране появляются безлюдные метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто. Эти кадры перемежаются видеозаписями музыкантов, сделанными в студии.

Последний раз коллектив выпускал новые песни в 2012 году. Это были композиции Doom and Gloom и One More Shot, включенные в сборник хитов GRRR !. В 2016 году увидел свет первый за 11 лет студийный альбом Blue & Lonesome, но он полностью состоял из кавер-версий блюзовых композиций.

 
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