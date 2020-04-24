Впервые за 8 лет Rolling Stones выпустили песню и посвятили ее карантину

Сообщение об этом размещено в четверг на сайте коллектива.

"The Rolling Stones записывали новую музыку в студии в карантин, введенный из-за (распространения заболевания) COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town (Жизнь в городе-призраке), на самом деле тесно переплетается с тем , что мы переживаем сегодня, так что мы захотели поделиться им с вами. Записано в Лос-Анджелесе, в Лондоне в условиях самоизоляции ", - говорится в сообщении.

Четырехминутную песню сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. На экране появляются безлюдные метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто. Эти кадры перемежаются видеозаписями музыкантов, сделанными в студии.

Последний раз коллектив выпускал новые песни в 2012 году. Это были композиции Doom and Gloom и One More Shot, включенные в сборник хитов GRRR !. В 2016 году увидел свет первый за 11 лет студийный альбом Blue & Lonesome, но он полностью состоял из кавер-версий блюзовых композиций.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we're living in. It's out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @ Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws - Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .